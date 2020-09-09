"В последнее время "Спартак" мне нравится больше. У них появилось хорошее движение вперед. Я с удовольствием сейчас смотрю их матчи.
Подбор игроков у "спартаковцев" мне нравится больше, но за счет физической подготовки красно-синие смогут забить пару мячей и победить. Отсутствие Дивеева может стать для ЦСКА проблемой. Не Васина же ставить в конце концов", - передает слова Пономарева Sport24.
Напомним, что последний матч между ЦСКА и "Спартаком" завершился победой "армейцев" со счетом 2:0. Встреча 7-го тура РПЛ между этими командами начнется 13 сентября в 19:00 по Москве на "ВТБ Арене". Обслужит дерби бригада Сергея Карасева. После 6-и матчей в Российской Премьер-Лиге "Спартак" возглавляет турнирную таблицу, а ЦСКА занимает 5 строчку.
Пономарев: отсутствие Дивеева может стать для ЦСКА проблемой. Не Васина же ставить в конце концов
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился ожиданиями от матча 7-го тура чемпионата России со "Спартаком".
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