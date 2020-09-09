"Все понимают важность дерби, это крупный матч. Мне нравится играть подобные матчи против больших соперников. Надеемся, что в выходные всё сложится хорошо, несмотря на то, что, к сожалению, наши болельщики не смогут присутствовать на игре. Но мы всегда чувствуем их поддержку. Надеюсь, сможем порадовать их победой.
Гол в ворота ЦСКА в Кубке России - мой любимый на данный момент. Это было непередаваемое ощущение. Надеюсь, в воскресенье смогу сделать что-то подобное", - передает слова нападающего пресс-служба московского клуба.
Встреча ЦСКА и "Спартака" пройдет на "ВТБ Арене" 13 сентября. Стартовый свисток матча прозвучит в 19:00 по Москве. Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасев, на ВАР будет работать Евгений Турбин. Разрыв между "Спартаком" и ЦСКА после 6-и туров составляет 4 очка.
Ларссон: надеюсь, снова смогу забить в ворота ЦСКА
Нападающий "Спартака" Джордан Ларссон поделился ожиданиями от дерби с ЦСКА в рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Спартак"
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