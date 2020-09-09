Как сообщает источник, интересен к аренде 20-летнего футболиста проявляют "Химки" и "Уфа".
Футболист недавно продлил контракт со "Спартаком" до 2023 года.
В текущем сезоне Игнатов провёл семь матчей в ФНЛ, забил три гола и отдал голевую передачу.
Источник: Рейтинг Букмекеров
Источник: Игнатов будет арендован "Химками" или "Уфой"
Полузащитник "Спартака-2" Михаил Игнатов, вероятно, проведет предстоящий сезон в аренде.
Фото: ФК "Спартак"
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