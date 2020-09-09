Арбитр встречи Алексей Матюнин удалил полузащитника туляков Даниила Лесового за споры с судьей.
"Арсенал" отправил в комиссию жалобу с двумя пунктами: перестать назначать арбитра Матюнина на матчи команды, а также проверить его на детекторе лжи.
Оказалось, что письмо было отправлено не по правилам. Обращение может быть направлено лишь в том случае, если спорный момент повлиял на исход матчей — это нарушения при голах, эпизоды с пенальти, ошибочное предъявление красной карточки.
Однако туляки не упомянули историю с Лесовым, поэтому обращение не было рассмотрено.
Источник: Рейтинг Букмекеров.
Источник: жалоба "Арсенала" по матчу со "Спартаком" не была рассмотрена из-за неправильного её оформления
Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС не рассматривала жалобу тульского "Арсенала" по матчу со "Спартаком" (2:1).
Фото: ПФК "Арсенал Тула"
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