"Никто не напишет, что грустные глаза". Жена Кокорина — об улыбке на фотографии (фото) Дарья Валитова, жена нападающего "Спартака" Александра Кокорина, опубликовала новую фотографию. View this post on Instagram Сразу видно, кто фоткал?Под этим фото точно никто не напишет что грустные глаза??? photo by Mike? A post shared by Daria Valitova (@dariavalitova) on Sep 9, 2020 at 9:24am PDT Кокорин и Валитова вместе с 2014 года. Пара воспитывает 3-летнего сына Майкла.Напомним, сегодня СМИ стали сообщать, что футболистом "Спартака" заинтересован клуб Серии А "Рома". Сам игрок пока никак не прокомментировал ситуацию. Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Вчера, 22:53 Опубликовал: Айнур Шаймарданов Теги: Спартак Кокорин Нашли ошибку в статье? Напечатать (3) 20 1 2 3 4 5