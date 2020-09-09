Бикфалви объяснил подарок в виде машины для больницы

Полузащитник "Урала" Эрик Бикфалви прокомментировал свой подарок для больницы №3 в Екатеринбурге.
Фото: ФК "Урал"
Бикфалви подарил машину на средства, которые подарил ему букмекер за красивый гол против тульского "Арсенала".

— Я почувствовал, что нужно принять именно такое решение. Наш клуб купил эту машину, поэтому мы решили помочь, но самое важное то, что таких машин можно больше купить. Это самое малое, что мы можем сделать, — рассказал полузащитник в интервью Sport24.

Бикфалви также добавил, что нужно помогать детским домам и многим другим, но сейчас благодаря врачам и их борьбы с коронавирусом, вернулся футбол. Футболист также рассказал, что если букмекер в следующем году выплатит больше денег за лучший гол, то он подарит машину побольше.

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Теги: Урал Бикфалви
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