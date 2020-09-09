Гайч: мне нужен был гол в игре с "Арсеналом", он придаст мне уверенности

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч, который присоединился к "армейцам" недавно, рассказал о своей игре в товарищеском матче с тульским "Арсеналом".
Фото: ЦСКА
- Эта товарищеская игра была первой после 7 месяцев, в которой я играл в течение 90 минут. Это важно. Мне не пришлось долго ждать, чтобы забить гол. Мы должны продолжать работать и добиваться поставленных целей.

Несмотря на то, что я забил в товарищеском матче, мне был нужен этот гол, чтобы сохранять спокойствие. Каким бы ни был этот гол, он придаст мне уверенности, - сказал Гайч в эфире аргентинского радио Colonia.

Встреча ЦСКА и тульского "Арсенала" завершилась со счетом 1:0. На 90-й минуте отличился форвард армейского клуба Адольфо Гайч. Это первый мяч аргентинца за ЦСКА. В официальных играх он пока не забивал.

ЦСКА выкупил трансфер 21-летнего Гайча у "Сан-Лоренцо" 5 августа за 8,5 млн евро. В пяти матчах чемпионата России аргентинец не сумел отметиться результативными действиями.

ЦСКА после возобновления РПЛ сыграет дома со "Спартаком" (13 сентября). "Арсенал" 14 сентября встретится с "Зенитом".

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Теги: Гайч ЦСКА Арсенал Тула
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