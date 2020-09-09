- Сейчас для Кокорина очень важно проявить себя в "Спартаке". Даже, если он, предположим, действительно уедет в "Рому", кто ему там гарантирует место в составе? И как он тогда вернется в сборную? А вдруг опять травма? Нет, Саше больше нельзя рисковать. Пора начинать стабильно играть. В "Спартаке" его ждут, это надо ценить. А кому он нужен в "Роме"? Ну кто его там знает? - цитирует Орлова "СЭ".
Ранее сообщалось, что "Рома" запросила информацию о россиянине у красно-белых. Александр стал игроком москвичей в начале августа, но из-за травмы пока не выходил на поле. Сумма отступных, прописанная в контракте форварда - 7 млн евро. Позже стало известно, что Кокорин обязан минимум один сезон отыграть в составе красно-белых по договоренности с клубом.
В текущем сезоне РПЛ "Спартак" занимает первое место в турнирной таблице. В следующем матч подопечные Тедеско сыграют с ЦСКА. Поединок состоится 13 сентября. Начало - в 19.00 мск.
Орлов: кому Кокорин нужен в "Роме"? Ну кто его там знает?
Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о потенциальном переходе нападающего "Спартака" Александра Кокорина в "Рому".
Фото: ФК "Спартак"
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