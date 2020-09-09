- Нужно выиграть нашу группу в Лиге наций. Вот тогда мы и поднимемся на качественно иной уровень - будем соперничать с другими сборными. А вот как поднять свой класс? Станем двигаться от матча к матчу, стараться поднять свое мастерство, - цитирует Черчесова "СЭ".
В 1-м туре Лиги наций текущего сезона сборная России одержала победу в матче с национальной командой Сербии со счетом 3:1. Голами отметились Вячеслав Караваев и Артем Дзюба, оформивший дубль. Встреча второго тура также завершилась в пользу подопечных Станислава Черчесова. Россия победила соперников из Венгрии со счетом 3:2. Голами отметились Антон Миранчук, Магомед Оздоев и Марио Фернандес.
В третьем туре Лиги Наций сборная России сыграет со сборной Турции. Матч состоится 11 октября. В данный момент сборная России занимает первое место в таблице, имея в активе 6 очков. Турция - на 3-м месте (1 очко).
Черчесов: нужно выиграть нашу группу в Лиге наций, тогда мы поднимемся на качественно иной уровень
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сказал, что в группе Лиги наций команда нацелена на лучший результат.
Фото: Reuters
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!