- Было бы очень приятно сыграть в АПЛ. Играть там - моя мечта и цель.
Первые тренировки в ЦСКА стали тяжелыми для меня, потому что я долгое время не тренировался, а мои товарищи по команде были в тонусе, поскольку занимались с мая. Но сейчас мы уже на одном уровне, я чувствую себя комфортно, - цитирует Гайча Radio Colonia.
8 сентября ЦСКА сыграл товарищеский матч с тульским "Арсеналом". Встреча завершилась со счетом 1:0. На 90-й минуте отличился форвард армейского клуба Адольфо Гайч. Это первый мяч аргентинца за ЦСКА. В официальных играх он пока не забивал.
ЦСКА выкупил трансфер 21-летнего Гайча у "Сан-Лоренцо" 5 августа за 8,5 млн евро. В пяти матчах чемпионата России аргентинец не сумел отметиться результативными действиями.
ЦСКА после возобновления РПЛ сыграет дома со "Спартаком" (13 сентября). "Арсенал" 14 сентября встретится с "Зенитом".
Гайч: мечтаю играть в АПЛ
Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч, который присоединился к команде недавно, рассказал о своей мечте.
Фото: ЦСКА
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!