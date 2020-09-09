- Бакаев в первый раз играл с первых минут на таком уровне. Мы в перерыве его подправили, он заработал пенальти и помог сборной сделать первый гол. Матч закончился победой, и Зелимхан был в хорошем настроении. Кстати, посоветовал бы ему себя не корить - не забил и не забил, ничего страшного, - цитирует Черчесова "СЭ".
Тренер сборной также заявил, что позволил бы Бакаеву сыграть в матче 2-го тура с Венгрией, однако был риск получить серьезную травму, поэтому хавбека было решено не выпускать.
Напомним, в матче 1-го тура Лиги наций Зелимхан допустил обидный промах, находясь непосредственно вблизи у ворот сборной Сербии.
В третьем туре Лиги Наций сборная России сыграет со сборной Турции. Матч состоится 11 октября. В данный момент сборная России занимает первое место в таблице, имея в активе 6 очков. Турция - на 3-м месте (1 очко).
Черчесов: посоветовал бы Бакаеву себя не корить - не забил и не забил
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру полузащитника Зелимхана Бакаева в матче 1-го тура с Сербией.
Фото: Getty Images
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