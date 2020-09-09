Московский клуб предложил хавбеку зарплату 2,5 млн евро в год. Сообщается также, что если Кузяев не уедет в Европу, то "Зенит" - первый клуб, с кем он проведет переговоры о новом соглашении.
Далер также интересен московскому "Локомотиву".
В СМИ неоднократно появлялась информация о желании полузащитника продолжить карьеру в одном из европейских чемпионатов. Сообщалось, что игрок близок к переходу в испанский "Алавес".
В минувшем сезоне чемпионата России на счету 27-летнего хавбека 20 матче и 2 результативные передачи.
Источник: "СЭ"
"Спартак" предложил контракт Далеру Кузяеву с зарплатой 2,5 млн евро
Фото: СЭ
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