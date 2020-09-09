- Смотрел полуфинал Кубка страны "Зенит" - "Спартак", видел тот самый эпизод, сразу понял, что там что-то не то. Попросил Игоря Владимирова (пресс-атташе сборной) поискать информацию, чтобы понять, в чем дело. Он показал мне интервью Соболева, и я подумал, что это могло стать катализатором их недопонимания. Мне бы, наверное, такое тоже не понравилось, - цитирует Черчесова "СЭ".
Изначально нападающий "Спартака" Александр Соболев не получил вызов в сборную России на матчи Лиги Наций с Сербией и Венгрией, однако позже все же был вызван. После этого Соболев и Дзюба заявили, что конфликта, по сути, и не было. Игроки сделали совместную фотографию на сборе перед матчем с Сербией.
В 1-м туре Лиги наций текущего сезона сборная России одержала победу в матче с национальной командой Сербии со счетом 3:1. Голами отметились Вячеслав Караваев и Артем Дзюба, оформивший дубль. Встреча второго тура также завершилась в пользу подопечных Станислава Черчесова. Россия победила соперников из Венгрии со счетом 3:2. Голами отметились Антон Миранчук, Магомед Оздоев и Марио Фернандес.
В третьем туре Лиги Наций сборная России сыграет со сборной Турции. Матч состоится 11 октября. В данный момент сборная России занимает первое место в таблице, имея в активе 6 очков. Турция - на 3-м месте (1 очко).
Черчесов рассказал, как узнал о конфликте между Дзюбой и Соболевым
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как узнал о проблемах во взаимоотношениях между Александром Соболевым и Артемом Дзюбой.
Фото: Эдгар Брещанов, "Чемпионат"
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