- Белой завистью завидую детям из Татарстана. Такой спортивной инфраструктуры нет больше нигде в России. Хотел бы оказаться на месте мальчишек и девчонок Татарстана, - цитирует Слуцкого РИА Новости.
В Казани сегодня, 10 сентября, открылся футбольно-регбийный манеж "Искандер" площадью 6,5 тыс. квадратных километров. Размер поля - 108 х 51 м.
В следующем туре Российской Премьер-Лиги "Рубин" на выезде сыграет с "Динамо". Встреча состоится на стадионе "ВТБ Арена" 13 сентября. Начало - в 16.30 мск.
"Завидую детям из Татарстана". Слуцкий - об открытии футбольно-регбийного манежа в Казани
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий принял участие в открытии футбольно-регбийного манежа в Казани.
Фото: Татар-информ
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