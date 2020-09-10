Сообщается, что 27-летнему хавбеку сделал предложение "Спартак", однако Далер не намерен подписывать контракт с красно-белыми. Полузащитник ведет переговоры с "Алавесом" о двухлетнем контракте. Интерес к Кузяеву также проявляют клубы из Франции и Италии.
Ранее сообщалось, что московский клуб предложил хавбеку зарплату 2,5 млн евро в год. Сообщается также, что если Кузяев не уедет в Европу, то "Зенит" - первый клуб, с кем он проведет переговоры о новом соглашении.
В минувшем сезоне чемпионата России на счету 27-летнего хавбека 20 матче и 2 результативные передачи.
Источник: Metaratings
Кузяев хочет подписать контракт с "Алавесом". "Спартак" его не интересует
Полузащитник Далер Кузяев, который является свободным агентом после истечения контракта с "Зенитом", намерен переехать в Испанию.
Фото: Global Look Press
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