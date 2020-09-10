"Ивелин действительно выбыл на долгий срок. На 6 месяцев или меньше — зависит от реабилитации. У Попова надрыв передней крестообразной связки", - сказал Рубашко.
Ранее сообщалось, что Попов был прооперирован в "Барселоне". Болгарский хавбек получил травму в матче 5-го тура РПЛ с "Тамбовом".
Напомним, что Попов перешел в сочинский клуб в обмен на нападающего Дмитрия Полоза, который, в свою очередь, отправился в "Ростов".
Источник: Sport24
"Сочи" подтвердил, что Попов выбыл на долгий срок
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко рассказал о травме полузащитника команды Ивелина Попова.
Фото: ФК "Тамбов"
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