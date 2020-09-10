"Сочи" подтвердил, что Попов выбыл на долгий срок

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко рассказал о травме полузащитника команды Ивелина Попова.
Фото: ФК "Тамбов"
"Ивелин действительно выбыл на долгий срок. На 6 месяцев или меньше — зависит от реабилитации. У Попова надрыв передней крестообразной связки", - сказал Рубашко.

Ранее сообщалось, что Попов был прооперирован в "Барселоне". Болгарский хавбек получил травму в матче 5-го тура РПЛ с "Тамбовом".

Напомним, что Попов перешел в сочинский клуб в обмен на нападающего Дмитрия Полоза, который, в свою очередь, отправился в "Ростов".

Источник: Sport24

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Теги: Попов Сочи Рубашко
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