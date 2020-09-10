Напомним, что Глушенков получил травму в матче за молодежную сборную России с командой Польши.
"С Глушенковым ничего страшного. Он работает в общей группе, готовится к дерби с ЦСКА", - сказал Газизов.
Матч 7 тура РПЛ ЦСКА - "Спартак" состоится 13 сентября. Начало - в 19:00 мск.
В текущем сезоне РПЛ Глушенков в составе красно-белых провел 5 матчей.
Источник: "СЭ"
Глушенков избежал серьезной травмы
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о состоянии полузащитника команды Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Спартак"
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