"Ташаев вернулся в команду, он проходит реабилитацию с нашими врачами. Работает по своей программе", - сказал Ташаев.
Напомним, что в феврале 26-летний Ташаев был прооперирован. Полузащитник получил травму в составе "Рубина" прошлой зимой, в котором находился в аренде.
В ближайшем матче РПЛ "Спартак" сыграет с ЦСКА. Встреча пройдет 13 сентября на "ВЭБ Арене". Начало - в 19:00 мск.
Источник: "СЭ"
Ташаев вернулся к индивидуальным тренировкам
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о состоянии полузащитника красно-белых Александра Ташаева.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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