По информации источника, "Локомотив" предложил за хавбека 15 млн евро. Сообщается, что "железнодорожники" видят в грузинском футболисте замену Алексею Миранчуку, перебравшемуся в "Аталанту".
Помимо "Локомотива" с официальным предложением к "Рубину" обратился "Краснодар". "Быки" готовы заплатить за Кварацхелию 10 млн евро.
Напомним, что Хвича уже выступал за "Локомотив" в сезоне 2018/2019. В текущем розыгрыше чемпионата России полузащитник провел 6 матчей и сделал 1 голевую передачу. "Рубин" после 6-и туров в РПЛ занимает 10 строчку с 8 очками.
Источник: "Бизнес Online"
Источник: "Локомотив" и "Краснодар" ведут борьбу за Кварацхелию
Полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия может сменить клуб до конца летнего трансферного окна.
Фото: ФК "Рубин"
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