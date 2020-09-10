"Новости про Кокорина в "Роме" – это лишь домыслы. Ну несерьёзно это. Кто в Риме знает такого футболиста? Это фейк, придуманный людьми, которые зарабатывают деньги", - заявил Орлов в эфире "Эха Москвы в Петербурге".
Напомним, что российские и итальянские СМИ все чаще сообщают о возможном переходе Кокорина в "Рому". Нападающий перешел в "Спартак" в начале августа, но так и не провел ни одной игры за "красно-белых" из-за травмы. Сам футболист заявил, что рассчитывает попасть в заявку на матч 7-го тура РПЛ против ЦСКА, который состоится 13 сентября. Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по Москве. Главным арбитром матча назначен Сергей Карасев.
Орлов: новости про Кокорина в "Роме" - это несерьезно. Кто там знает такого футболиста?
Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего "Спартака" Александра Кокорина в "Рому".
Фото: ФК "Спартак"
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