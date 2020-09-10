"Гендиректор "Зенита" уже сказал, что вопрос о приобретении Влашича не стоял на повестке. Он игрок сборной Хорватии, причём один из ведущих, хочет играть в Европе. Ну что он в "Зенит" пойдёт? Вот Малкома взяли в "Зенит" - это я понимаю. За него заплатили большие деньги. А что Влашич? Мы его видим в России — хороший игрок, но не выдающийся. Если "Зениту" брать легионера за большие деньги, то это должен быть выдающийся футболист", - заявил Орлов в эфире "Эха Москвы в Петербурге".
Ранее генеральный директор "Зенита" Александр Медведев опроверг новость о том, что петербургский клуб сделал предложение ЦСКА по покупке Влашича за 25 млн евро. Напомним, что за переход из "Барселоны" бразильского нападающего Малкома, "сине-бело-голубые" заплатили 40 млн евро и еще 5 млн в виде бонусов.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Влашич провел 4 матча, в которых забил 3 гола, сделал 2 результативные передачи и получил 2 желтые карточки.
Орлов: Влашич - хороший игрок, но не выдающийся. Вот Малкома взяли в "Зенит" - это я понимаю
Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал информацию об интересе "Зенита" к полузащитнику ЦСКА Николе Влашичу.
Фото: ПФК ЦСКА
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