"Позвонил Газизов. Сказал все будет, просил немного подождать, ищут направо игрока основы. Обещал сильнее Зобнина. Врать не буду", - написал Кузьмичев в "твиттере".
Шамиль Газизов был назначен генеральным директором "Спартака" 10 июля 2020 года. Напомним, что после 6-и туров в Российской Премьер-Лиге "Спартак" возглавляет турнирную таблицу.
Газизов поговорил о трансферах "Спартака" с болельщиком по телефону
Болельщик "Спартака" Юрий Кузьмичев рассказал, что ему позвонил генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов.
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