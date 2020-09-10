В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Дзюба провел 5 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист. После 6-и туров в чемпионате России "Зенит" с 13 очками занимает 2 место. Следующий матч петербургского клуба состоится 14 сентября дома против "Арсенала".
Дзюба опубликовал фото с тренировки "Зенита"
Нападающий "Зенита" и сборной России Артём Дзюба в своем "инстаграме" опубликовал фото с тренировки после возвращения из расположения национальной команды.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Дзюба провел 5 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист. После 6-и туров в чемпионате России "Зенит" с 13 очками занимает 2 место. Следующий матч петербургского клуба состоится 14 сентября дома против "Арсенала".
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