"Все понимают важность такого матча, такого дерби и мне нравится играть такие матчи против сильных соперников. Надеемся, что в эти выходные все сложится хорошо несмотря на то, что, к сожалению, наши болельщики не смогут присутствовать на игре. Мы всегда чувствуем их поддержку и надеемся, что сможем порадовать их победой.
Да, я помню гол в кубковом дерби. Это было непередаваемое ощущение - забить победный гол в таком дерби, тем более еще в домашнем матче на полном стадионе. И надеюсь, что в воскресенье смогу сделать что-то подобное", - сказал Ларссон клубной-пресс-службе.
В текущем сезоне РПЛ 23-летний Ларссон в составе красно-белых провел 6 матчей и забил 3 мяча.
Матч ЦСКА - "Спартак" состоится 13 сентября. Начало - в 19:00 мск.
Ларрсон: хотим порадовать болельщиков победой над ЦСКА
Нападающий "Спартака" Джордан Ларссон поделился ожиданиями от предстоящего матча 7-го тура РПЛ с ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"
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