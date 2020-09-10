Подопечные Сергея Семака начали подготовку к поединку 7-го тура РПЛ с тульским "Арсеналом". В расположении команды не было защитника Деяна Ловрена, который присоединится к тренировкам в пятницу, 11 сентября. Также должен приступить к занятиям полузащитник Леон Мусаев, который пропустил около месяца.
Поединок "Зенит" - "Арсенал" пройдет 14 сентября. Начало - в 18:30 мск.
Источник: Metaratings.ru
"Зенит" начал подготовку к матчу с "Арсеналом" без Ловрена
Сегодня "Зенит" возобновил тренировки после перерыва на матчи национальных сборных.
Фото: Getty Images
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