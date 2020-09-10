- Пока не стал бы раньше времени хвалить красно-белых и называть их фаворитами в игре с ЦСКА. Да, ребята молодцы, что пока лидируют, но, за исключением игры с "Локомотивом", все победы одержаны над командами, которые "Спартак" обязан обыгрывать. Предстоящий матч с ЦСКА ответит на многие вопросы о будущем красно-белых, - цитируют Юрана "Известия".
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги "Спартак" занимает первое место в турнирной таблице. У красно-белых 14 очков. В следующем матче подопечные Доменико Тедеско сыграют с ЦСКА. У "армейцев" в активе 10 баллов и пятая строчка в турнирной таблице чемпионата. Поединок состоится в воскресенье, 13 сентября. Начало - в 19.00 мск.
В минувшем сезоне команды одержали домашние победы. "Спартак" обыграл ЦСКА в первом круге со счетом 2:1, "армейцы" выиграли у красно-белых - 2:0.
Юран: не стал бы раньше времени хвалить "Спартак" и называть их фаворитами в игре с ЦСКА
Бывший главный тренер "Химок" Сергей Юран поделился ожиданиями от предстоящего дерби в матче 7-го тура РПЛ ЦСКА - "Спартак".
Фото: ФК "Химки"
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