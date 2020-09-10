Хомуха: даже не будучи фаворитом, ЦСКА обыгрывал "Спартак"

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился ожиданиями от предстоящего дерби в матче 7-го тура РПЛ ЦСКА - "Спартак".
Фото: СЭ
- Пока команда нестабильна - есть понимание, как она хочет играть, но не всегда получается довести до конца все то, что хочется. Но на дерби всегда настрой особый. Даже не будучи фаворитом, ЦСКА обыгрывал "Спартак", хотя бывало и наоборот. Сейчас встреча с красно-белыми покажет готовность "армейцев" решать большие задачи, - цитируют Хомуху "Известия".

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги "Спартак" занимает первое место в турнирной таблице. У красно-белых 14 очков. В следующем матче подопечные Доменико Тедеско сыграют с ЦСКА. У "армейцев" в активе 10 баллов и пятая строчка в турнирной таблице чемпионата. Поединок состоится в воскресенье, 13 сентября. Начало - в 19.00 мск.

В минувшем сезоне команды одержали домашние победы. "Спартак" обыграл ЦСКА в первом круге со счетом 2:1, "армейцы" выиграли у красно-белых - 2:0.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Хомуха ЦСКА Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Спартак" может продать Кутепова за 2,5 млн евро из-за проблем с финансовым фейр-плей 3
Федотов: в конфликт Попова и "Ростова" мне вмешиваться не хочется 1
Федотов: очень обрадовался трансферу Попова, а теперь нам снова нужно искать атакующих футболистов 1
"Ливерпуль" представил третий комплект формы. Болельщики сравнили ее с футболкой сборной Хорватии
"Мы все тебя очень ждем!" "Локомотив" поздравил Баринова с днем рождения
Бийол подписался на официальный инстаграм "Ганновера", который интересуется хавбеком 3
Оливье Жиру близок к переходу в "Ювентус"
Каррера пожелал удачи Миранчуку в "Аталанте"
Казахстанский хавбек Исламбек Куат присоединился к "Химкам" 1
Титов: Зобнин так и не вышел на прежний уровень после травмы 3
Хомуха: даже не будучи фаворитом, ЦСКА обыгрывал "Спартак" 3
Модрич - о Роналду: главное качество "Реала" - теперь мы не зависим от одного игрока
Источник: украинцу Малиновскому предлагают покинуть "Аталанту" из-за перехода Миранчука 7
Мхитарян поздравил Миранчука с переходом в "Аталанту"
Юран: не стал бы раньше времени хвалить "Спартак" и называть их фаворитами в игре с ЦСКА
Защитник "Динамо" Шунич может перейти в китайский клуб
Пьянич прибыл в расположение "Барселоны" после выздоровления от коронавируса (видео)
"Болонья" предложила "Спартаку" за Понсе 4 млн евро 13
Источник: "Саутгемптону" интересен Кузяев 8
"Ланс" минимально обыграл "ПСЖ"
"Челси" не захотел продавать Канте в "Интер"
Источник: "Ганновер" может арендовать Бийола
"Зенит" начал подготовку к матчу с "Арсеналом" без Ловрена
"Айнтрахт" выкупил контракт Андре Силвы у "Милана"
Выборы нового президента "Барселоны" пройдут в марте 2021 года
Новиков: ждем от Комличенко более высокой результативности 2
Агент Миранчука заявил, что в будущем хавбек может стоить 50-70 млн евро 12
Игуаин согласовал с "Ювентусом" разрыв контракта
Ларрсон: хотим порадовать болельщиков победой над ЦСКА 4
Луис Суарес может перейти в "Атлетико"
Все новости