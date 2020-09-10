- Пока команда нестабильна - есть понимание, как она хочет играть, но не всегда получается довести до конца все то, что хочется. Но на дерби всегда настрой особый. Даже не будучи фаворитом, ЦСКА обыгрывал "Спартак", хотя бывало и наоборот. Сейчас встреча с красно-белыми покажет готовность "армейцев" решать большие задачи, - цитируют Хомуху "Известия".
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги "Спартак" занимает первое место в турнирной таблице. У красно-белых 14 очков. В следующем матче подопечные Доменико Тедеско сыграют с ЦСКА. У "армейцев" в активе 10 баллов и пятая строчка в турнирной таблице чемпионата. Поединок состоится в воскресенье, 13 сентября. Начало - в 19.00 мск.
В минувшем сезоне команды одержали домашние победы. "Спартак" обыграл ЦСКА в первом круге со счетом 2:1, "армейцы" выиграли у красно-белых - 2:0.
Хомуха: даже не будучи фаворитом, ЦСКА обыгрывал "Спартак"
Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился ожиданиями от предстоящего дерби в матче 7-го тура РПЛ ЦСКА - "Спартак".
Фото: СЭ
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