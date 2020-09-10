Хавбеку исполнилось 24 года.
- Мы поздравляем Диму с днем рождения и хотим пожелать самого главного – здоровья! Поскорее восстанавливайся и возвращайся на поле. Мы все тебя очень ждем! - говорится в сообщении.
Напомним, футболист получил разрыв крестообразной связки колена в матче 4-го тура чемпионата России со "Спартаком". Баринов перенес операцию в Италии и пропустит около полугода.
"Мы все тебя очень ждем!" "Локомотив" поздравил Баринова с днем рождения
Пресс-служба "Локомотива" поздравила травмированного полузащитника Дмитрия Баринова с днем рождения.
Фото: ФК "Локомотив"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!