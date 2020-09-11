"Утром узнал о своём высказывании по поводу ситуации Кутепова. Я опровергаю эту новость. Я не отвечаю за финансы в "Спартаке" и не думаю, что у них есть проблемы в этом аспекте. Подтверждаю, что Ильёй интересуются в Турции", — написал Драго в своём "твиттере".
Напомним, что ранее в СМИ появилось высказывание агента, согласно которому "Спартак" может снизить сумму за трансфер Кутепова из-за проблем с финансовым фейр-плей.
27-летний защитник выступает за "Спартак" с 2012 года. В сезоне 2016/2017 завоевал с "красно-белыми" чемпионский титул, а также Суперкубок России. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Кутепов на поле не появлялся.
Агент Кутепова опроверг новость о проблемах "Спартака" с финансовым фейр-плей
Дамиано Драго, агент защитника "Спартака" Ильи Кутепова, прокомментировал свое собственное высказывание о будущем футболиста и финансовых проблемах "красно-белых".
Фото: ФК "Спартак"
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