"Знамя" выступает в первенстве ПФЛ зоны "Центр". За клуб из Ногинска играют экс-футболисты сборной России Роман Павлюченко, Ренат Янбаев, Александр Самедов и Александр Шешуков.
Шишкин является воспитанником "Спартака". Последним клубом 33-летнего футболиста была 2-я команда "красно-белых", за которую Роман провел 2 матча в ФНЛ. Также в чемпионате России Шишкин выступал за "Крылья Советов", "Локомотив" и "Краснодар".
После 5-и туров в ПФЛ "Знамя" с 5 очками занимает 12 место. Ногинский клуб также пробился в групповой раунд Кубка России, где встретится с "Ахматом".
Источник: РБ-Спорт
Шишкин перешел в клуб ПФЛ, где играют Павлюченко и Самедов
Бывший футболист "Локомотива" и сборной России Роман Шишкин подписал контракт с ногинским клубом "Знамя".
Фото: ФК "Локомотив"
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