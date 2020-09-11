"Пауза в чемпионате - это всегда непростое время для нас, поскольку футболисты, возвращаясь из сборных, делают это в разное время. В этой ситуации нужно максимально внимательно отнестись к восстановлению каждого игрока. Например, говоря о футболистах сборной России, Джикия и Зобнин сыграли по две игры, Бакаев одну, а Соболев не сыграл. Даже внутри одной сборной существует разный подход к восстановлению футболистов. Сейчас все ребята находятся примерно на одном уровне, все тренировались в полном объеме.
Касаемо Кокорина, надеемся, все будет хорошо, он тренируется с основной группой с прошлой неделей. Поэтому вариант с его попаданием в заявку существует", - сказал Тедеско.
Источник: пресс-служба "Спартака"
Тедеско: вариант с попаданием Кокорина в заявку на матч с ЦСКА существует
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о состоянии игрок, вернувшихся из сборных, и о возможном участии Кокорина в матче 7-го тура чемпионата России против ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!