"По поводу Жиго я уже говорил, что на данный момент перед нами стоят высокие цели, чтобы их добиться нам нужны сильные игроки, лидеры, коим и является Самуэль. У нам много футболистов, которые прибавили в последнее время - Айртон, Джордан, Понсе. Здорово, что на них обращают внимание европейские клубы. Это значит, что мы на верном пути.
Что касается Кутепова, то ситуация такова, что связка Джикия-Жиго-Маслов в последнее время показывает очень хорошую игру, поэтому у Ильи стало меньше игровой практики. У такого футболиста, как Кутепов, есть свои амбиции, поэтому наши двери открыты для диалога. Илья сам должен сделать свой выбор - бороться за место в основе или уйти за игровой практикой", - сказал Тедеско.
Источник: пресс-служба "Спартака"
Тедеско рассказал о будущем Кутепова и Жиго в команде
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал интерес европейских клубов к защитникам Самуэлю Жиго и Илье Кутепову.
Фото: ФК "Спартак"
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