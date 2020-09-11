"ЦСКА последние 3 матча провел по схеме 4-2-3-1, но по большому счету многое в их игре не поменялось, поскольку вне зависимости от схемы игры команды важно смотреть на то, как эта схема трактуется. ЦСКА сильны в атаке тем, что они прежде всего стараются впереди найти Влашича. Он может развить атаку в нескольких направлениях, гибкий игрок. Помимо Влашича у "армейцев" много сильных атакующих игроков - Чалов, Сигурдсон и Гайч", - заявил Тедеско.
Источник: пресс-служба "Спартака"
Тедеско - о смене схемы игры ЦСКА: по большому счету многое не поменялось. Они прежде всего стараются найти Влашича
Фото: ФК "Спартак"
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