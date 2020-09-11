На тренировке футболисту вручили игровую майку клуба с 49 номером. Контракт с ногинским клубом рассчитан на один год. Первую тренировку с составе "Знамя" Шишкин провел в шортах с эмблемой "Спартака", за который выступал с 2004 по 2010 год.
Источник: пресс-служба "Знамя"
Шишкин пришел на презентацию в "Знамя" в шортах с эмблемой "Спартака" (фото)
Защитник "Знамя" Роман Шишкин был представлен в новом клубе.
Фото: ФК "Знамя"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!