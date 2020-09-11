Сообщается, что в донском клубе хотят, чтобы 23-летний футболист получал постоянную игровую практику.
Плиев выступает за "Ростов" с 2018 года, перейдя из "Волгаря". После этого он уходил в аренду в "Балтику" и "Рубин". Контракт игрока с "Ростовом" истекает в 2021 году.
"Чемпионат"
"Ростов" рассматривает вариант отдать в аренду защитника Плиева
Защитник "Ростова" Константин Плиев может уйти в аренду в другой клуб.
Фото: ФК "Ростов"
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