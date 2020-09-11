"Ростов" рассматривает вариант отдать в аренду защитника Плиева

Защитник "Ростова" Константин Плиев может уйти в аренду в другой клуб.
Фото: ФК "Ростов"
Сообщается, что в донском клубе хотят, чтобы 23-летний футболист получал постоянную игровую практику.

Плиев выступает за "Ростов" с 2018 года, перейдя из "Волгаря". После этого он уходил в аренду в "Балтику" и "Рубин". Контракт игрока с "Ростовом" истекает в 2021 году.

"Чемпионат"

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Теги: Плиев Ростов Российские трансферы
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