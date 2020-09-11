Напомним, Чепчугов с 2010 по 2017 год выступал за армейский клуб.
"К зиме набираю темпы, тренируюсь. Пока для себя, не загадывая на будущее. Зимой попробую войти в команду, но только в ФНЛ. Если не получится, официально объявлю о завершении карьеры. Хватит с меня", - приводит слова Чепчугова gol.
35-летний вратарь провел за ЦСКА 14 матчей, в которых пропустил 21 гол. Также на его счету 6 игр за красноярский "Енисей".
Чепчугов завершит карьеру футболиста, если до зимы не найдет новый клуб
Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов заявил, что завершит карьеру, если до зимы не найдет новую команду.
Фото: ТАСС
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