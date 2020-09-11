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Посещаемость «Ростов Арены» увеличена до 40% ???? ??? Уважаемые болельщики, рады сообщить, что с 11 сентября разрешенная заполняемость зрительских мест при проведении физкультурных и спортивных мероприятии? в Ростовскои? области увеличена до 40 процентов. ??? ??? Билеты на матч «Ростов» - «Локомотив» вы можете приобрести в кассах стадионов «Олимп-2» и «Ростов Арена», а также на официальном сайте. ??? Увидимся на «Ростов Арене»! ?
Таким образом на "Ростов Арену", вместимость которой составляет 43 472 человека, смогут приходить до 17 000 зрителей.
Следующий домашний матч "Ростов" проведет 14 сентября против "Локомотива" в рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Начало матча - в 20:30 по Москве.
Источник: пресс-служба "Ростова"