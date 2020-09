View this post on Instagram

Посещаемость «Ростов Арены» увеличена до 40% ???? ??? Уважаемые болельщики, рады сообщить, что с 11 сентября разрешенная заполняемость зрительских мест при проведении физкультурных и спортивных мероприятии? в Ростовскои? области увеличена до 40 процентов. ??? ??? Билеты на матч «Ростов» - «Локомотив» вы можете приобрести в кассах стадионов «Олимп-2» и «Ростов Арена», а также на официальном сайте. ??? Увидимся на «Ростов Арене»! ?