Вместо Владимира Сельдякова на встрече будет работать Дмитрий Стрельцов.
Главным арбитром встречи между "Ротором" и "Краснодаром" был назначен Михаил Вилков. Матч состоится 13 сентября на "Волгоград Арене". Начало матча - в 19:00 по Москве.
Источник: пресс-служба РФС
В матче "Ротор" - "Краснодар" произошла замена судьи
В матче 7-го тура чемпионата России "Ротор" – "Краснодар" произошла замена резервного судьи.
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!