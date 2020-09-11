В матче "Ротор" - "Краснодар" произошла замена судьи

В матче 7-го тура чемпионата России "Ротор" – " Краснодар " произошла замена резервного судьи.

Вместо Владимира Сельдякова на встрече будет работать Дмитрий Стрельцов.



Главным арбитром встречи между "Ротором" и "Краснодаром" был назначен Михаил Вилков. Матч состоится 13 сентября на "Волгоград Арене". Начало матча - в 19:00 по Москве.



Источник: пресс-служба РФС