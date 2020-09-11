По информации источника, в услугах форварда заинтересованы ЦСКА, "Шахтёр" и "Интер", однако на данный момент ни один клуб не решился сделать предложение о переходе Мариньо.
Нападающий перешел в "Сантос" из "Гремио" в 2019 году. За это время Мариньо провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов (1 с пенальти) и сделал 7 результативных передач.
Источник: Ichajes
ЦСКА, "Шахтёр" и "Интер" проявляют интерес к нападающему "Сантоса" Мариньо
К нападающему "Сантоса" Мариньо проявляет интерес ряд клубов из Европы, в том числе из России.
Фото: ФК "Сантос"
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