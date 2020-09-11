Руководство "Риги" сообщило, что Кононов временно покинул команду в связи с семейными обстоятельствами. В матче 18-го тура чемпионата Латвии против "Вентспилса", который состоится 12 сентября, руководить командой будет Михаилс Коневс.
На данный момент "Рига" лидирует в чемпионате Латвии, опережая рижский РФШ на 2 очка.
Кононов долгое работал в России. Специалист возглавлял "Краснодар", "Ахмат", "Арсенал" и "Спартак".
Источник: твиттер Дениса Казанского
Казанский - о возвращении Кононова в Москву: у него большое горе в семье. Ни о каком возвращении в РПЛ речи не идёт
Комментатор Денис Казанский рассказал, почему главный тренер "Риги" Олег Кононов временно покинул команду.
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