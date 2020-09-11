Сообщается, что в пятницу 31-летний футболист занимался индивидуально. Также вне общей группы проводил тренировку Деян Ловрен, недавно вернувшийся из расположения сборной Хорватии.
Следующий матч "Зенит" проведет 14 сентября против "Арсенала" в рамках 7-го тура чемпионата России.
Источник: Metaratings.ru
Ракицкий получил повреждение на тренировке "Зенита"
Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий получил травму на одной из тренировок петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"
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