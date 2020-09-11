"Конечно, я слежу за "Спартаком". Они очень хорошо начали чемпионат, но пока рано говорить о том, чем закончится этот сезон.
Могу сказать, что дерби будет очень напряженным, обе команды много забивают и очень мало пропускают. Мне лично будет очень интересно увидеть противостояние двух великих российских команд", - передает слова Рианчо Sport24.
Напомним, что в 2018 году Рианчо перешел на работу в "Спартак", где стал помощником Массимо Карреры. После увольнения итальянского специалиста он был назначен на должность исполняющего обязанности главного тренера "красно-белых" до появления в команде Олега Кононова.
Матч ЦСКА - "Спартак" состоится 13 сентября на "ВТБ Арене". После 6-и туров "красно-белые" лидируют в чемпионате России.
Рианчо поделился ожиданиями от дерби ЦСКА - "Спартак"
Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо рассказал, чего ожидает от дерби с ЦСКА в 7-м туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Спартак"
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