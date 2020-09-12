"Кем себя вижу? Пока - никем, игроком. Дайте поиграть. Вы все меня на пенсию отправляете! Помазун ушел в "Урал" - все, замена Игорю. Меня уже лет 15 меняют все. Дайте поиграть! Я сам скажу, когда закончу", - рассказал Акинфеев в видео на YouTube-канале Коммент.Шоу.
34-летний Акинфеев всю игровую карьеру провел в ЦСКА. В составе армейцев провел больше 400 матчей.
Акинфеев: дайте поиграть! Я сам скажу, когда закончу
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о ближайших планах.
Фото: ПФК ЦСКА
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