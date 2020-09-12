— Он упал. Это мое мнение. Где-то с 2007 до 2014–2015 годов РПЛ была в расцвете, потому что во многих клубах выступали безумно сильные легионеры, конкуренция была гораздо выше, — рассказал Самедов в интервью "Известиям".
Самедов считает, что составы "Зенита" с Халком и Витцелем, а также ЦСКА с Вагнером, Тошичем, Думбией и Эльмом были гораздо сильнее, чем составы команд сейчас. Хотя "Зенит" и два года подряд становится чемпионом.
Также бывший футболист рассказал, что делать прогнозы на выступление российских клубов в еврокубках тяжело.
36-летний Самедов завершил профессиональную карьеру летом 2019 года. Сейчас игрок выступает за "Знамя" в ПФЛ.
Самедов: РПЛ была в расцвете с 2007 по 2015 год. Сейчас уровень чемпионата упал
Бывший футболист сборной России Александр Самедов считает, что уровень чемпионата России упал.
Фото: Алексей Мейшев/Известия
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