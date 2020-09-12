"Спартак" поздравил Тедеско с днём рождения роликом с эмоциями тренера во время матчей (видео)

С Днём рождения, Доменико!



Buon compleanno, Domenico!



Alles Gute zum Geburtstag, Domenico! pic.twitter.com/4RBHtzqtu0 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) September 12, 2020

Немецкому тренеру с итальянским происхождением исполнилось 35 лет.В эту честь "Спартак" опубликовал ролик, где наставник "красно-белых" выражает эмоции во время матчей команды.Тедеско возглавил клуб в октябре 2019 года. В текущем сезоне чемпионата России "Спартак" идёт на первом месте. После шести туров у подопечных Тедеско 14 очков в шести турах.