— Кем мы там интересуемся? Слухи я не комментирую. Мы там, по-моему, интересуемся всем миром. Если с каким-то игроком контракт подпишем, то обязательно сообщим, — рассказал функционер в интервью Sport24.
Сегодня появилась информация, что "железнодорожники" хотят подписать контракт с 27-летним Кузяевым, который после завершения контракта с "Зенитом" является свободным агентом. Сообщалось, что "Локомотив" готов предложить игроку контракт с зарплатой в 2 млн евро в год.
Сам Кузяев, как информировали ранее СМИ, хочет попробовать себя в Европе.
В прошедшем сезоне полузащитник провёл 28 матчей за "Зенит" во всех турнирах, забил гол, отдал две голевые передачи и заработал семь желтых карточек.
Мещеряков — об интересе к Кузяеву: мы там, по-моему, интересуемся всем миром
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию, согласно которой москвичи интересуются полузащитником Далером Кузяевым.
Фото: ФК "Зенит"
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