Рахимов — о травме Попова: это потеря для "Сочи"

Российский специалист Рашид Рахимов выразил мнение, как повлияет на игру "Сочи" травма полузащитника Ивелина Попова.

Фото: ФК "Тамбов"

— Попов еще не успел "встроиться" в команду? Здесь надо говорить об уровне футболиста. Считаю, что с уровнем Попова это, безусловно, потеря, — рассказал Рахимов в эфире телеканала "Матч Премьер".



32-летний Попов перешёл в "Сочи" по ходу действующего сезона из "Ростова". Ростовский клуб получил взамен нападающего Дмитрия Полоза.



Болгарин получил повреждение в игре против "Урала". У футболиста диагностирован разрыв крестообразной связки колена.