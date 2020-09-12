— Если честно, я не любитель PES. Играл только в одну из частей в 2000-х, и то только потому, что там была официальная Лига чемпионов. Не мой формат. Кому-то, может быть, нравится, но мне ближе FIFA, потому что я с самого детства в нее играю, — передаёт слова Чалова Cybersport.ru
Также Чалов добавил, что FIFA и PES очень похожи по игре, но они всё равно отличаются. Это заметно во время передач, остановки мяча и других футбольных моментов.
Футболист тоже считает PES более "деревянной" игрой, но считает, что это дело привычки.
Рейтинг Чалова в FIFA 20 равен 74 пунктам. В PES 2020 у футболиста рейтинг 81.
Чалов рассказал, какой футбольный симулятор предпочитает
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов объяснил, почему предпочитает из футбольных симуляторов FIFA.
Фото: ПФК ЦСКА
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