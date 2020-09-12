Чуперка со слезами на глазах покинул поле во время матча с "Уфой"

Полузащитник "Тамбова" Валерий Чуперка был вынужден покинуть поле в матче с "Уфой".

Фото: ФК "Тамбов"

На 57 минуте Чуперка уступил поле Костюкову, а сам со слезами на глазах покинул поле. Есть подозрение, что игрок мог получить повреждение крестообразных связок.



"Тамбов" побеждает "Уфу" 1:0. Единственный гол в матче пока что забил защитник хозяев Грицаенко.