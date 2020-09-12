На 57 минуте Чуперка уступил поле Костюкову, а сам со слезами на глазах покинул поле. Есть подозрение, что игрок мог получить повреждение крестообразных связок.
"Тамбов" побеждает "Уфу" 1:0. Единственный гол в матче пока что забил защитник хозяев Грицаенко.
Чуперка со слезами на глазах покинул поле во время матча с "Уфой"
Полузащитник "Тамбова" Валерий Чуперка был вынужден покинуть поле в матче с "Уфой".
Фото: ФК "Тамбов"
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