Евсеев после 0:2 от "Тамбова": все отлично у нас. Играем теми, кто есть

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал матч 7-го тура РПЛ с "Тамбовом".
Фото: "СКА Хабаровск"
"Проиграли борьбу, инициатива была у соперника и необязательный штрафной привел к пропущенному мячу со стандарта. Не хватка кадров? Все отлично у нас, мы играем теми, кто у нас есть", - сказал Евсеев.

"Уфа" занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 5 очков.

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Теги: Евсеев УФА Тамбов
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