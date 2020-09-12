"Проиграли борьбу, инициатива была у соперника и необязательный штрафной привел к пропущенному мячу со стандарта. Не хватка кадров? Все отлично у нас, мы играем теми, кто у нас есть", - сказал Евсеев.
"Уфа" занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 5 очков.
Евсеев после 0:2 от "Тамбова": все отлично у нас. Играем теми, кто есть
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал матч 7-го тура РПЛ с "Тамбовом".
Фото: "СКА Хабаровск"
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